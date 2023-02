San Giovanni in Fiore, negata la tessera del Pd a Belcastro

Il Pd nega la tessera a Giuseppe Belcastro. Sindaco dal 2015 al 2020, già segretario del Pds. Dirigente sindacale Cisl, dunque tutta una vita in politica e a difesa dei deboli.

Ieri nel tardo pomeriggio la riflessione: «La Commissione per il congresso – scrive – ha chiesto alla Commissione di Garanzia del Pd di valutare se autorizzare o opporre diniego alla mia iscrizione oltre a quella di Mario Oliverio e di Marco Palopoli. A conferma è stata fatta circolare sulla rete una richiesta scritta a firma "Commissione provinciale congressuale Federazione Pd Cosenza" nella quale è scritto che "Giuseppe Belcastro nel novembre 2022 ha espresso al segretario provinciale il desiderio di partecipare alle attività di circolo di San Giovanni".

A parte il fatto che non vi è alcuna attività di circolo a San Giovanni non ci sarebbe niente di strano nell’avanzare una simile richiesta al segretario di Federazione, sono costretto a precisare che i fatti si sono svolti esattamente al contrario. È stato il segretario provinciale, Vittorio Pecoraro, nel novembre scorso, a chiamarmi per sollecitare la mia iscrizione al Pd: cosa che ho apprezzato e che è stata oggetto di messaggi(...); una interlocuzione che è continuata nel corso della quale Pecoraro mi invitava a valutare un mio impegno a sostegno del candidato alla segreteria nazionale da lui sostenuto.

