Cosenza, estrae il coltello dalla borsa e minaccia un negoziante: arrestata

È entrata nella rivendita di generi alimentari per chiedere un panino, poi però ha estratto un coltello e ha iniziato a gridare frasi incomprensibili e prive di senso. Gli agenti della squadra volante hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare la donna che, l’altro ieri, ha dato di matto all’interno di un esercizio commerciale. Per alcuni minuti ha tenuto in scacco, sotto la minaccia d’un coltello, il titolare del negozio.

Poi è partita la richiesta d’aiuto. Alla vista dei poliziotti la donna ha continuato a brandire il coltello e a recitare la sua incomprensibile invettiva e, a un certo punto, s’è scagliata contro gli agenti, che stavano tentando d’avvicinarla con l’obiettivo di calmarla e disarmarla. La donna con un gesto inconsulto ha provato a colpire un poliziotto al volto.

La situazione, a quel punto, iniziava a diventare non solo complessa ma anche pericolosa. Così gli agenti sono ricorsi all’uso dello spray urticante.

La donna – successivamente identificata e denunciata a piede libero con l’accusa di minaccia aggravata, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale – è stata immobilizzata e affidata ai sanitari di un’ambulanza del 118. Il coltello è stato sequestrato.

