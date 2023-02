Il diploma non basta, a Cosenza 27 insegnanti esclusi dalle Gae

Depennati. L’Ufficio scolastico provinciale ha escluso ventisette docenti in possesso del solo diploma magistrale dalle Graduatorie ad esaurimento (Gae) della provincia di Cosenza per la scuola Primaria e dell’Infanzia, nelle quali risultavano inseriti con riserva, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto (Gi) di prima fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi relativi al posto Sostegno. Un provvedimento importante per i diretti interessati, ma che era una possibilità concreta. Per tutti il depennamento è scattato in seguito a una decisione del Tar Lazio.

Nessun problema per i concorsi

Nel provvedimento di Palazzo Lecce è precisato come per i docenti citati «che abbiano ottenuto l’immissione in ruolo da concorso da graduatoria di merito, il rapporto di lavoro intercorrente con l’Amministrazione non subirà modifiche». Sono quattro i prof interessati a questa procedura. Inoltre quanti sono attualmente destinatari di contratto a tempo indeterminato da Gae sulla classe di concorso per cui si procede al depennamento, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’anno scolastico 2022/2023 il contratto sarà convertito in contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2023. Per quanto invece riguarda i docenti che abbiano ottenuto una nomina a tempo determinato, da Gae o dalla prima fascia delle Gi per l’anno scolastico in corso, la nomina dovrà giungere alla scadenza naturale. Inoltre il contratto andrà modificato e fatto cessare entro il 30 giugno 2023 qualora la scadenza fosse successiva, cioè al 31 agosto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata