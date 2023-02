Vertenza Ecoross, riprende l’attività a Bisignano

Da domani tutti gli operai, in forza ad Ecoross, la ditta che ha in appalto il servizio di raccolta della spazzatura sul territorio, saranno al lavoro per ripulire la città dalla spazzatura accumulatasi.

E questo in virtù della protesta dei lavoratori, patrocinata da Untia, che reclamavano le spettanze arretrate. Per più giorni lo stato di agitazione, fino al presidio dell’isola ecologica. Poi incontri interlocutori, fino al verbale redatto in Confindustria a Cosenza, presenti per Ecoross Francesco Scigliano e Simone Turco, per Confindustria Pierpaolo Mottola, per il comune di Bisignano l’assessore Pierfrancesco Balestrieri, per la Fit Cisl Cosenza Gennaro Mandolito.

Ieri è stato lo stesso amministratore di Ecoross, Walter Pulignano, accompagnato da Francesco Scigliano e Simone Turco, a recarsi a Bisignano per rendersi conto di persona della situazione.

