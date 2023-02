Presentata la 77esima edizione del Carnevale di Paola

Il Carnevale paolano fa 77. Si è tenuta al Sant’Agostino la presentazione ufficiale dell’edizione in programma dal 19 al 21 febbraio.

Alla presentazione oltre al presidente del comitato, Bruno Straface, sono intervenuti il vice sindaco Maria Pia Serranò, l'assessore all'istruzione con delega ai rapporti tra comitati e associazioni Stefania Mirafiori, il segretario organizzativo di “Paola Insieme" Santo Filippo. Ha moderato Francesca Ramunno.

Nel corso dell’iniziativa si è dato spazio alle premiazioni da parte dell'associazione organizzativa che oramai da tanti anni organizza l’allestimento dei carri e la sfilata a quattro artisti paolani che nel corso degli anni hanno collaborato attivamente alla loro realizzazione: il professor Antonio Aquilini, nonché gli storici membri Rinaldo Perrotta, Paolo Perrotta e Renato Guida.

Si è illustrato il programma delle giornate carnevalesche, sottolineando che non è stato semplice ripartire dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia e come ha fatto notare l'assessore Mirafiori nel suo intervento solo Paola ed Amantea avranno per Carnevale la loro sfilata. Questo anche grazie alla stretta sinergia tra Comitato e Comune ma anche per il fondamentale contributo delle attività commerciali della città che hanno aderito. Si ripartirà adesso più forti di prima.

