Cosenza, è morto il giovane fratello dell'assessore De Cicco. Caruso: sgomenti e senza parole

“Una notizia che ci lascia sgomenti e senza parole e che rende attonite tutta l’Amministrazione comunale e la nostra squadra di governo della città”. Lo ha detto il Sindaco di Cosenza Franz Caruso non appena appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa di Alessandro De Cicco, giovane fratello dell’assessore Francesco De Cicco.

“Siamo vicini a Francesco per questa immane tragedia che ha colpito lui e la sua famiglia” – ha sottolineato Franz Caruso nell’esprimere i sentimenti personali del suo più profondo cordoglio al quale si sono aggiunti quelli di tutti i colleghi di giunta. “Alessandro De Cicco era un ragazzo solare, benvoluto da tutti e che si è sempre adoperato per il prossimo. La sua prematura scomparsa ci addolora profondamente- ha aggiunto il primo cittadino - e in questo drammatico momento ci fa stringere ancor di più attorno a Francesco, con tutta la nostra amicizia e il nostro affetto. Non ci sono parole ulteriori che in simili circostanze possano essere spese per descrivere il nostro stato d’animo”.

Il Sindaco Franz Caruso ha poi fatto pervenire alla famiglia di Alessandro De Cicco le sue più sentite condoglianze.

