Casali del Manco, danneggiata l'auto del capogruppo Pd Fernando De Donato

"Esprimo vicinanza e solidarietà personale ed istituzionale, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale, al consigliere comunale di Casali del Manco, Fernando De Donato, per il vile ed ignobile atto intimidatorio subito”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, appena appresa la notizia del danneggiamento dell’autovettura del Capogruppo del PD del comune presilano.

“Quanto accaduto a Casali del Manco – prosegue il primo cittadino di Cosenza – è l’ennesimo episodio vandalico volto a limitare la libertà d’azione di quanti, con spirito di servizio e sacrificio, lavorano per la collettività. Tali episodi devono essere contrastati in maniera efficace affinché non possano più ripetersi. Occorre avviare una riflessione profonda su questi fenomeni, con particolare riferimento al problema della sicurezza degli amministratori pubblici, sempre più uomini soli in trincea. Sono i Comuni, infatti, il front office delle Istituzioni, gli enti di prossimità a diretto contatto con il disagio, la sofferenza dei cittadini che hanno, appunto, negli amministratori locali interlocutori diretti e privilegiati. E’ necessario dunque che le forze dell’ordine mantengano alto il livello di sorveglianza, mentre noi Sindaci ed amministratori locali dobbiamo fare sempre più massa critica per unirci in un’azione comune a contrasto di ogni forma di criminalità ed a favore della legalità e del bene comune”.

“Nel condannare con forza l’atto intimidatorio subito dal consigliere De Donato – conclude il sindaco Franz Caruso – rivolgo un pensiero affettuoso all’intero consiglio comunale, al sindaco Nuccio Martire, a tutto l’Esecutivo Municipale, ed alla dinamica ed inclusiva comunità casalina, a cui, peraltro, sono particolarmente legato”.

