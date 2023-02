Longobucco, a Serra dell’Esco si celebra la Messa... nella neve

Grande successo per la prima edizione della ciaspolata notturna a Longobucco. Ad esprimersi, così trionfalmente, è stato il vice sindaco con delega al turismo, Andrea Murrone. La novità per la cittadina silana, ha avuto l’originale battesimo con una messa celebrata sotto la neve in località, Serra dell’Esco, da due sacerdoti. L’iniziativa, sottolinea Murrone, in una breve dichiarazione è servita per valorizzare il patrimonio naturalistico del nostro comune, anche in inverno. Il tragitto percorso alla luce delle lampade è stato Da Colle Dell’Esca a Monte Altare. A dire del vicesindaco, l’iniziativa è stata meravigliosa per Longobucco, «come altrettanto unica è stata la celebrazione della Santa Messa sulla neve, ai piedi del Crocifisso di Macrocioli. Nel salutare i partecipanti, Murrone, ha ringraziano, Don Pino Straface e Padre Onofrio Farinola, amministratori parrocchiali rispettivamente di Longobucco e Bocchigliero, che hanno concelebrato messa, «senza il cui straordinario appoggio non avrebbe avuto lo stesso valore». Ad organizzate l’itinerario e la partecipazione è stato, Domenico Flotta, guida turistica e promotore della bellezza silana.

