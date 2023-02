San Giovanni in Fiore, oggi scuole chiuse per precauzione

"Considerate le bassissime temperature previste nelle prossime ore, l’insistenza del gelo e i rischi conseguenti, nella giornata di domani, mercoledì 8 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per precauzione. È giusto tutelare - ha scritto Succurro sulla sua pagina Facebbok - soprattutto i bambini ed evitare le insidie del ghiaccio provocate dal perdurante calo delle temperature. Come ogni giorno, dalle ore 4 del mattino i nostri mezzi garantiranno operatività costante. Tutto il personale dedicato resterà al servizio della comunità, lavorando ininterrottamente al fine di assicurare la circolazione sicura lungo le strade cittadine e dei villaggi di San Giovanni in Fiore. Seguirò direttamente tutte le operazioni delle squadre comunali impegnate. Raccomando attenzione e prudenza, proprio in virtù delle straordinarie condizioni meteorologiche, che ci obbligano alla massima vigilanza e a non sottovalutare i possibili pericoli".