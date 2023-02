Scuole Fuscaldo, saranno demoliti e ricostruiti l'Itis e la palestra del "Fermi"

La visita del Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, ha portato l’ufficializzazione di due notizie importantissime. La prima l’ottenimento di un finanziamento, tramite la next generation dell’Unione Europea, per la demolizione e la ricostruzione della palestra adiacente all’Itis “Enrico Fermi”. Nascerà una struttura sportiva all’avanguardia, moderna e sicura, che sarà a disposizione di tutta la Comunità.

L’altra lieta novella, riguarda la struttura che ospitava lo storico istituto tecnico: la Provincia è riuscita ad ottenere il finanziamento per la quota di compartecipazione relativa al progetto di demolizione e di ricostruzione dell’Itis. Un milione di euro che si va ad aggiungere agli altri, per un totale di 5 milioni di euro che saranno investiti su Fuscaldo.

E c’è da sottolineare che l’intervento è stato fermo, per ben 2 anni, proprio a causa della carenza di risorse.

Ora, finalmente, si potrà procedere ad avviare tutte le procedure necessarie per la demolizione della vecchia struttura e la ricostruzione di una struttura completamente moderna ed efficiente.

Il sindaco Giacomo Middea, unitamente a tutta l’amministrazione comunale, hanno voluto ringraziare, il presidente Rosaria Succurro, per la forte vicinanza che sta dimostrando alla nostra Comunità e per l’attivismo e la costante presenza sul territorio.

"Per i nostri istituti tecnici superiori - ha spiegato Middea - un investimento di 6.7 milioni di euro che renderanno, il polo scolastico dell’ITIS e dell’IPSIA, ancor più attrattivo per la formazione e per la didattica degli studenti".

