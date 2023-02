Corigliano Rossano, 78enne sott’inchiesta per abusi su minore

Una conoscenza nata in internet. Poi la decisione di vedersi di persona, poi l’epilogo con un tentativo di abuso. Saranno i periti nominati dal tribunale di Castrovillari a cercare di far luce su una vicenda che ha come tristi protagonisti un minore di 15 anni e un uomo di 78 anni di Corigliano Rossano. Il gip del tribunale del Pollino Castrovillari, Simone Falerno, ha infatti conferito proprio per questo nei giorni scorsi l'incarico ad un consulente tecnico, la dott.ssa Patrizia Nicotera. La professionista dovrà verificare se quanto raccontato da minore siano fatti realmente accaduti. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d'inchiesta aperto dal pubblico ministero Valentina Draetta dopo la denuncia fatta dal minore nei confronti del pensionato che è difeso dall'avvocato Ugo Anelo. Pochi i particolari che trapelano. Come detto, sembra che i due si siano conosciuti sulle piattaforme social e l’amicizia da “virtuale” è giunta al punto di diventare “reale” in un incontro che si sarebbe tenuto in un appartamento. La situazione, stando al racconto del ragazzo, sarebbe però degenerata in un presunto tentativo di abusi. Il ragazzo, riuscito a svincolarsi da quella situazione, una volta tornato a casa avrebbe raccontato tutto ai genitori, i quali a loro volta hanno deciso di denunciare tutto ai carabinieri. L'uomo, dal canto suo, ha negato ogni addebito. All'esame della presunta parte offesa parteciperà anche un esperto di parte, Giacomo Pantusa. I risultati delle perizie saranno presentati al Gip il prossimo 11 aprile secondo le modalità dell'incidente probatorio che cristallizza le prove con un esame non ripetibile.

