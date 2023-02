Scuolabus fermi a Cetraro, il sindaco: “Fatto gravissimo”

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, è preoccupato per la vicenda che ha riguardato il fermo di alcuni scuolabus perché trovati senza assicurazione.

«Nei giorni scorsi ho appreso con preoccupazione e rammarico - ha spiegato il primo cittadino di Cetraro - la notizia degli esiti del controllo operato dalla Polizia di Stato sugli scuolabus del Comune di Cetraro, che ha portato alla luce l’assenza di revisione e di copertura assicurativa su alcuni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti gli Istituti della città. Si tratta di un fatto gravissimo che mi ha turbato profondamente, in particolare perché riguarda la sicurezza dei bambini che quotidianamente utilizzano il servizio di trasporto».

Sulla vicenda il sindaco Cennamo è voluto intervenire proprio per rassicurare tutti i cittadini e garantire la massima attenzione in un ambito di grande importanza perché riguarda la sicurezza dei bambini.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata