Bonifati, armi e droga in un locale abbandonato

Ritrovate armi e droga in un magazzino abbandonato situato nel centro storico di Bonifati. I carabinieri della locale stazione hanno scoperto un locale abbandonato nel quale sono state rinvenute, appunto, alcune armi, in particolare fucili e pistole e poi anche alcuni chili di marijuana.

Al momento, sono state sequestrate sia le armi che la droga e sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma.

Le indagini condotte dai carabinieri, infatti, proseguono in modo riservato con l’obiettivo anche di cercare di capire a chi appartiene quel magazzino che risulta, allo stato, abbandonato. Verifiche in corso. I militari dell’Arma in servizio sull’Alto Tirreno cosentino da tempo hanno potenziato i controlli su tutto il territorio proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di domani Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata