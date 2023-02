Cosenza, lavori nelle scuole: gli interventi entrano nel vivo

La messa in sicurezza delle scuole di pertinenza della Provincia rappresenta una priorità per l’amministrazione guidata dal presidente Rosaria Succurro. L’esecutivo di piazza 15 Marzo ha intercettato sia i finanziamenti del Pnrr che i fondi di provenienza europea ed è in procinto di attivare la macchina organizzativa. Espletate le necessarie formalità, pertanto, a breve partiranno i lavori negli Istituti cittadini.

E l’elenco degli interventi è abbastanza lungo. Il primo cantiere è pronto a vedere la luce al Pezzullo, dove hanno temporaneamente trovato ospitalità dieci classi dello Scorza, per cui tra non molto potrebbero essere trasferiti altrove. Disagi preventivati ma necessari fanno sapere dall’ex palazzo del Governo locale. Si tratta, ad ogni modo, di un programma abbastanza articolato. Ne parla soddisfatto anche il Dirigente di settore, l’ingegnere Gianni Amelio, che oltre all’edilizia scolastica e all’ambiente si occupa pure del Pnrr.

