Ordine degli avvocati Castrovillari, Laghi il più votato

Completati gli scrutini per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Il presidente del seggio, vale a dire l'avvocato Elisabetta Verrina, ieri pomeriggio ha definito, insieme alle colleghe Donatella Caliò (segretaria), Antonella Ferrigno, Alfonsina Sapia, Luca Candiano, Marianna Monte e Paola Bruno, la prima parte della tornata elettorale che ha portato all'elezione del Direttivo del Consiglio dell'Ordine. Nella sostanza si tratta di quindici componenti che, probabilmente per la prima volta dall'apertura della nuova sede giudiziaria di Viale Francesco Muraca, sono il frutto della collaborazione tra gli avvocati del Pollino e i colleghi dello Ionio. Il più votato è risultato l'avvocato Domenico “Mimmo” Laghi 489, quindi gli avvocati: Angela Bellusci 430; Alessandro Rosa 414; Nicoletta Achiropita Bauleo 392; Franco Camodeca 385; Giuseppe Labonia 385; Nadia Carnevale 360; Rosina Vennari 357; Pasquale Madeo 351; Rosa Cicciù 344; Mariateresa Petta 339; Francesco Lombardi 312; Vincenzo Malomo 302; Vincenzo Renzo 277; Piera Roseti 252. I neo consiglieri saranno riunti nelle prossime ore dal consigliere anziano, Franco Camodeca, che tra l'altro è anche il presidente uscente del Coa di Castrovillari, per l'elezione del nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati. Le indicazioni portano alla nomina di una donna. Molto probabilmente appartenente all'ex Foro di Rossano.

