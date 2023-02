Asp Cosenza in via di... guarigione. Graziano: “Bilanci approvati, parere positivo”

La ferita dei conti non sanguina più nel fianco scoperto dell’Asp, quello screpolato da bilanci dissestati in mezzo a linee finanziarie incerte, tra previsioni ottimistiche e consuntivi imbottiti di affanni e di criticità. Lo scenario tratteggiato dal Collegio sindacale, nel verbale del 21 dicembre (successivo, dunque, a quello del 19 dicembre), svela valutazioni contabili sorprendentemente in controtendenza persino con le critiche dell’Ugl. Il commissario straordinario, Antonello Graziano, replica al sindacato sbandierando il lasciapassare dell’organismo di controllo che serve a rimettere in moto il motore delle spese. Il graffio resta ma è eredità del passato, così, spiega il manager che si smarca da responsabilità evidenziando la valutazione lusinghiera del suo operato: «Nel verbale si certifica come “l’adozione dei bilanci nell’arco di tempo compreso tra il 2018 e il 2021 è inscindibilmente propedeutica e collegata alla sistemazione o rimodulazione di importanti poste di bilancio, in particolare quelle debitorie. Ciò a seguito del principio di continuità ed interdipendenza dei Bilanci d’esercizio che sancisce l’adozione dei documenti contabili pregressi”. Il collegio sindacale, tuttavia, riconosce “del tutto apprezzabile e significativo l’operato della nuova direzione aziendale, insediatasi nel mese di maggio del 2022, diretto all’esatta individuazione delle criticità dell’ente in riferimento agli esercizi precedenti e, quindi all’approvazione ed adozione dei bilanci stessi nonché all’esatta rimodulazione delle significative poste di bilancio che non permettono, allo stato di attribuire allo stesso le indispensabili ed obbligatorie caratteristiche previste dalle disposizioni legislative vigenti”». Graziano incassa un parere che è positivo perché «la mancata approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 non è certamente riferibile alla mia gestione commissariale, iniziata peraltro soltanto nel mese di maggio del 2022, ma ai precedenti management.

