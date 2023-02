Ordine avvocati Paola, ecco gli eletti. Parenti verso la nomina di presidente

Gianfranco Parenti va verso la nomina di presidente dell’ordine degli avvocati. Exploit alle votazioni per il rinnovo delle cariche. Vediamo tutti i risultati. Risultano eletti: Gianfranco Parenti (308 preferenze) Emma Montesani (252), Teresa Pirillo (248), Gabriele Fiorito (240), Francesca Luciani (228), Andrea Napolitano (225), Patrizia Longo (214), Achille Ordine (177), Pierpaolo Guardia (124), Francesco Sirimarco (122), Giuseppe Mannarino 119. Rimarranno invece fuori Giuseppe Marino (95 voti), Fabrizio Ferrari (89) e Achille Tenuta (79). Sono stati riconfermati tutti gli uscenti mentre i nuovi ingressi sono quelli degli avvocati Pirillo, Luciani, Ordine, Longo, Sirimarco e Mandarino. I votanti sono stati 466, con la percentuale in aumento rispetto alla precedente tornata. In virtù dell’affermazione Parenti dovrebbe essere eletto nella prima seduta utile in qualità di presidente. Prenderà il posto del decano Mario Pace.

