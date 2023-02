Riscaldamenti in tilt a Montalto, chiuso il Comprensivo

In classe al freddo e senza riscaldamenti. Proprio in queste giornate, dove le condizioni atmosferiche hanno portato le temperature al di sotto dello 0. Succede agli alunni delle scuole medie, che frequentano le classi del plesso “Balletto di Calabria”, a Settimo, e ai bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di Montalto Uffugo Scalo, situata in via Villaggio.

Pare che il motivo delle aule rimaste al freddo sia dovuto ad un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dei due edifici e certo è che rimanere fermi, seduti per cinque ore senza riscaldamenti, rappresenta un grosso disagio per tutti, i bambini e personale scolastico compreso. Per tal motivo le lezioni sono state sospese, le aule chiuse e si dovrebbe ritornare a scuola il prossimo martedì 14 febbraio.

La decisione è stata presa dal sindaco, Pietro Caracciolo, attraverso un’ordinanza sindacale che dovrebbe essere emessa proprio in giornata. I genitori comunque ordinanza o no avevano già annunciato che non avrebbero mandato i propri a scuola in queste condizioni di forte freddo, con il rischio di potersi ammalare. La mancanza dei riscaldamenti all’interno di questi plessi ha generato, infatti, non poche polemiche tra le famiglie: «La scuola è senza riscaldamenti, nelle aule fa freddo. Molti di noi non stanno mandando i figli a scuola e speriamo che la problematica si risolva al più presto per permettere ai nostri figli di riprendere le lezioni nel miglior modo possibile».

Una problematica importante, dunque, che mette a repentaglio la salute di questi alunni, soprattutto i quelli più piccoli, e del personale scolastico e che va risola subito. Soprattutto la questione riporta all’attenzione la necessità impellente di trovare soluzioni definitive sulle strutture scolastiche del territorio che non godono di buona salute e che alcuni non sono confortevoli e consone allo svolgimento delle attività didattiche. Le famiglie rilanciano l’appello all’Amministrazione comunale in carica di guardare alla costruzione di nuovi edifici scolastici.

© Riproduzione riservata