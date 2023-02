Villapiana, azienda salvata in extremis dall’intervento dei pompieri

Principio d'incendio in una nota azienda agricola del posto. Solo l'intervento repentino dei Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Trebisacce ha evitato il peggio.

A fuoco il bruciatore e la canna fumaria dell’azienda in contrada Pericelli. Il sindaco, Paolo Montalti, ha plaudito all'azione dei pompieri trebisaccesi che hanno praticamente salvato un'impresa che produce frutti e che tra l'altro garantisce diversi posti di lavoro. L’inquilino del Comune ha voluto omaggiare anche le forze dell'ordine ed i Carabinieri in particolare per la loro presenza, a conferma dell'importanza di avere in loco una Stazione dell'Arma, attualmente chiusa in attesa che sia pronta la nuova sede e accorpata temporaneamente a Sibari.

Tornando al rogo, l'allarme è stato lanciato dai titolari della medesima azienda e dai suoi dipendenti che spesso lavorano anche nottetempo.

Il fumo è stato notato intorno alle 2.40 anche dai passanti sulla Statale 106 che non hanno perso tempo ad allertare il centralino del 115. Per fortuna ieri era operativa la squadra di stanza alla confinante sede di Trebisacce guidata dal capo Distaccamento Walter Nocito, purtroppo spesso chiusa per mancanza di personale, e questo ha fatto si che in pochi minuti uomini e mezzi fossero sul luogo dove si stava scatenando il focolaio.

