Cassano, appartamenti popolari nella palazzina del boss

Con la nomina della commissione per espletare l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva e esecutiva, i rilievi e gli accertamenti e le indagini geognostiche e geologiche partono ufficialmente i lavori di riqualificazione delle due palazzine acquisite all’ex boss della Sibaritide Giuseppe Cirillo.

I due fabbricati, siti in contrada Bruscata piccola a Sibari, diventeranno alloggi di edilizia residenziale pubblica. La commissione sarà composta da Ciriaco Di Talia, segretario generale del Comune di Cassano (ente capofila e che assumerà le funzioni di presidente), e due commissari esterni: gli ingegneri Stefano De Bastiani e Ulisse Smeriglio.

Lo scorso giugno era arrivato il via libera per i 2,6 milioni di euro che serviranno per completare le due palazzine. Con decreto del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp della Regione Calabria, nell’ambito delle Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato e di altre misure per investimenti, “Sicuro, Verde e Sociale – Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica”, il Comune jonico è stato destinatario dell’assegnazione di un finanziamento di poco più di due milioni e mezzo di euro per effettuare lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di due fabbricati, ubicati alla Contrada Bruscata Piccola di Sibari, con destinazione d’uso l’edilizia residenziale pubblica.

