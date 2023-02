Paola, "Basta Odio": informazioni e messaggi per una umanità più solidale

Si è tenuto questa mattina presso il Complesso Sant’Agostino di Paola, l’evento “Basta Odio” con la presenza di don Giacomo Panizza. Una iniziativa che ha avuto lo scopo di promuovere la diffusione della cultura estranea all’odio, al razzismo e all’indifferenza verso i più deboli. Il Comune di Paola ha così accolto l’appello dell’associazione culturale “Spettacolari” della quale è presidente Maurizio Sirianni. È stata tra l’altro scoperta nell’androne di ingresso del Sant’Agostino una targa al termine di una apposita manifestazione promossa dal vicesindaco Maria Pia Serranò alla quale oltre ad alcuni studenti delle scuole superiori ha preso parte don Giacomo Panizza fondatore di Progetto Sud di Lamezia Terme la cui sede è stata sequestrata alla ‘ndrangheta.

“Dovremmo - ha spiegato Sirianni - coltivare e seminare informazioni a favore di ciò che diffonde messaggi per una umanità più solidale. “BastaOdio” raggruppa tutto ed in esse è racchiuso il sentimento universale del nostro vivere. Credere in qualcosa che possa migliorare il vero futuro delle nuove generazioni significa avere rispetto di sé stessi e di ciò che abbiamo ereditato”.

