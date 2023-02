Edifici del Comprensivo di Montalto lasciati... senza riscaldamento

La politica locale si infiamma sempre di più. Diversi sono i gruppi politici che puntano il dito contro l’operato dell’attuale amministrazione comunale. Tra questi troviamo il consigliere di minoranza Settimia Celebre e l’ex vicesindaco Emilio D’Acri. Il loro giudizio si fa duro contro il sindaco Pietro Caracciolo e sulle questioni politico-amministrative di questi giorni.

«Non bastava la figuraccia dei tre euro chiesti per le gite didattiche, che in realtà erano già incluse nel contratto con la ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico - esordiscono D’Acri e Celebre - perché si doveva aggiungere un’altra figura barbina, cioè quella della mancanza di gas nei serbatoi degli impianti di riscaldamento di diversi plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Scalo. I due fatti - incalzano - non sono altro che lo specchio di un’Amministrazione incapace di affrontare la gestione della cosa pubblica. È impensabile che nel 2023 si lascino a casa centinaia di alunni per la mancanza del gas nei serbatoi, maldestramente fatta passare come malfunzionamento degli impianti di riscaldamento. Se i serbatoi del gas sono rimasti a secco è perché l’amministrazione comunale non ha fatto il suo dovere di controllo e verifica della giacenza».

