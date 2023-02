Rompe le acque e partorisce in ambulanza a Paola: lieto fine per mamma e neonata

Nato in ambulanza. L'improvvisa rottura delle acque, le doglie lancinanti e la necessità di correre in ospedale: una donna di Scalea stata soccorsa da un'ambulanza del 118 all'alba di oggi perché potesse partorire in ospedale, a Cosenza. Lungo il tragitto tra la cittadina tirrenica e il capoluogo bruzio, nella zona di Paola, le contrazioni sono aumentate e la donna ha partorito. Il personale di bordo ha aiutato la coraggiosa madre a mettere al mondo una bella bimba di tre chili.

La piccola Francesca è adesso ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Annunziata di Cosenza e la partoriente nel reparto di Ginecologia. Commossi e sorridenti i medici e gli infermieri ospedalieri, felicissima la giovane madre. Una bella storia a lieto fine.

