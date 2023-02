Villapiana, caccia al possessore del biglietto milionario

È caccia al vincitore di un milione di euro al Million day alla Ricevitoria Domenico Calà. Che con due euro ha portato a casa due miliardi del vecchio conio. Solo ad Amendolara paese anni addietro, nella Tabaccheria "Murgieri" in piazza Giovanni XXIII nel cuore del capoluogo cittadino, era stata vinta la stessa cifra, ma in quell'occasione con un Gratta e Vinci e nella fattispecie con il Mega Miliardario da 10 euro. Era stato lo stesso vincitore Rocco Corrado volontariamente a dichiarare di aver vinto l'importante somma. Festeggiando lui stesso con la famiglia il bacio della Dea Bendata. Purtroppo l'uomo, assai conosciuto e stimato in paese, morì dopo pochi mesi dell'incasso della vincita milionaria, lasciandola però in dote all'adorata moglie e ai sei figli.

