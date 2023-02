Castrovillari, nel Pronto soccorso attese troppo lunghe

Ridurre i tempi di attesa al Pronto Soccorso. È quanto emerso dall'ultima visita effettuata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Alcuni utenti hanno “fermato” il Governatore della Calabria proprio in corrispondenza del Pronto soccorso, vale a dire una Unità operativa vera e propria ultimamente trasformata in un reparto capace di accogliere e sostenere tutte quelle persone in attesa di essere ricoverate in Medicina, Chirurgia e in altri comparti della Sanità della provincia di Cosenza.

Gli utenti segnalano tempi di attesa vicini ai dieci giorni con persone in difficoltà assistite, accudite e sostenute come se fossero in reparto. Tanti gli sforzi fatti dal personale del Pronto soccorso che, contrariamente ai dati forniti da alcuni parlamentari della Regione Calabria e dai consiglieri regionali di altri territori, al 31 dicembre del 2022 ha fatto segnare circa 13.232 accessi. Tutto al netto di una grave carenza di personale (7 su 10) da inserire nei turni di guardia previsti per l'ospedale “spoke” di Castrovillari.

