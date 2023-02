Carnevale a Castrovillari, cala il sipario sull’edizione dei record

Sempre più fortunata. La 65.ma Edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del folklore, infatti, nel giorno della sua chiusura ha tagliato due grandi traguardi: il record di presenze nelle strutture ricettive del Comprensorio e il riconoscimento tra gli eventi regionali di eccellenza. Il Consigliere regionale, Pasqualina Straface, infatti, ha presentato una proposta di legge regionale per istituzionalizzare un evento che affondale radici dal 1929. Per la Straface «Il Carnevale di Castrovillari merita di essere riconosciuto come evento a carattere regionale. Per questo motivo ho presentato una proposta di legge, sottoscritta anche dall’assessore Gianluca Gallo e dalla collega Katia Gentile, con l’obiettivo di promuoverlo tra le attività culturali di interesse regionale». È quanto dichiara Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza commissione Sanità, Attività sociali, culturali e formative. «L’evento organizzato sin dal 1959 dalla Pro Loco di Castrovillari è giunto quest’anno alla 65a edizione. Negli anni, la Pro Loco ha sviluppato, ampliato e migliorato la manifestazione – sottolinea Pasqualina Straface – ridando al popolo il ruolo di vero protagonista che da “spettatore passivo” è ritornato ad essere “attore principale”, per come ci insegnano la storia e la tradizione della città calabrese».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata