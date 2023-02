San Giacomo d'Acri, il dolore per l'addio ad Angelo: "Rimarrai sempre un ragazzo speciale"

La tragedia del “Martedì Grasso”. Un giorno dedicato, di solito, al divertimento e alla spensieratezza. L’ultimo segmento di Carnevale è stato invece amarissimo nell’area compresa tra San Cosmo Albanese e Acri.

Un diciassettenne, Angelo Viteritti, studente del quarto anno dell’Ipsia -Iti di Acri e abitante con la famiglia a San Giacomo D’Acri, in località Pietramolla, ha infatti perso la vita.

La tragedia è avvenuta, poco dopo le 21 di martedì, in località Santa Rosa, nel territorio di San Cosmo Albanese, distante circa tre chilometri dal centro abitato, lungo la strada provinciale 183 che collega il piccolo centro arbëresh con la pianura. Lo sfortunato giovane, a bordo di un carro di carnevale che aveva partecipato alla sfilata di San Giacomo d’Acri, sarebbe precipitato rovinosamente a terra, per cause non ancora del tutto chiarite.

Nel drammatico giorno della morte di Angelo, sua madre si trovava fuori regione col figlio più piccolo. La sconvolgente notizia si è subito diffusa e molti sono stati, via web e non solo, i messaggi di cordoglio. La dirigente Franca Tortorella, dell’Istituto frequentato da Angelo ha detto: «Era un ragazzo ed uno studente educato, solare e tranquillo e partecipava con piacere e interesse a tutte le attività extrascolastiche. Il 28 avrebbe dovuto far visita al Senato insieme ad altri compagni. E naturalmente, l’incontro è stato annullato. Lo abbiamo ricordato nel cortile della scuola con un minuto di raccoglimento».

Toccante il commento di una compagna di Angelo: «E pensare che fino a due giorni fa ti ho visto con i coriandoli in mano giocare con noi e buttarceli addosso … riposa in pace, rimarrai sempre un ragazzo speciale».

Il Comune di San Cosmo Albanese, scosso dalla notizia, ha ufficialmente manifestato il proprio corgoglio alla famiglia della vittima. Gli organizzatori di “Zu Nicola” di San Demetrio Corone hanno annullato la manifestazione in programma ieri. Analoga decisione in tutto il circondario di Acri per le iniziative carnevalesche programmate. Un Carnevale, questo del 2023, che difficilmente potrà essere dimendicato.

