Cassano, incendiata un’Audi A4 nel rione delle case popolari

L’anonima incendi torna a colpire in città. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, ignoti hanno dato alle fiamme una vettura nella popolosa frazione di Sibari.

Secondo le prime indiscrezioni emerse si tratterebbe di una Audi A4 di colore bianco. Il rogo sarebbe scoppiato in piena notte, sfruttando i favori del buio, nei pressi delle case popolari alle quale si accede dalla Provinciale Sibari-Lauropoli.

Subito sul posto, avvisati da alcuni cittadini che si sono accorti dello scoppio del rogo, si sono recati sia i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza, per mettere in sicurezza i luoghi e spegnere le fiamme, sia i Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Cassano per i rilievi del caso utili alle indagini.

L’auto è stata completamente consumata dalle fiamme tanto da diventare quasi irriconoscibile.

