Scalea, antenna di via Necco. I residenti non si fidano

Non si placa la polemica relativa alla prossima installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile in via Necco, dove risiedono persone con vari problemi di salute, probabilmente incompatibili con l’impianto. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Perrotta è intervenuta rendendo noto che si è tenuto l’incontro tra lo stesso sindaco e il procuratore legale della società interessata all’installazione dell’antenna.

«La società - è stato sottolineato in una nota - si è mostrata disponibile a effettuare un ulteriore sopralluogo per cercare soluzioni alternative. L’attenzione dell’Amministrazione, che ha scritto all’Arpacal per rappresentare le situazioni di patologie presenti della zona interessata, è massima e sarà posta in essere ogni azione per la tutela della salute dei cittadini».

Ma il gruppo di opposizione “Per Scalea” attacca di nuovo l’Amministrazione. «Per farsi largo in politica spesso ci si presenta come rivoluzionari, portatori del nuovo, salvo diventare reazionari, difensori di interessi di parte quando si è già in sella - si legge in una nota del gruppo - è la parabola alla quale stiamo assistendo in merito all’ambientalismo nostrano. Un tempo per lo stesso argomento si facevano cortei, assemblee, denunce; ora al massimo riunioni ristrette per cercare di controllare una protesta divampata quando i giochi sembrano già quasi fatti. Si cercherà di mettere una pezza, ma il tradimento dei principi è consumato».

