“Non ne posso più”. Picchiata davanti alle figlie: donna di Cosenza denuncia il marito

Era stanca di subire maltrattamenti e soprusi e botte e ha chiesto aiuto ai poliziotti. S’è presentata negli uffici della Questura, in via Palatucci, insieme alle tre figlie minorenni per denunciare il marito. Agli agenti ha raccontato mesi e mesi di sopraffazioni. L’uomo – secondo il racconto che la donna ha reso ai poliziotti – specie negli ultimi tempi era solito alzare le mani. E quando lo faceva lasciava evidenti segni. La maggior parte delle liti, che poi culminavano nelle percosse, si svolgevano davanti alle figlie minorenni. Una situazione arrivata al limite della sopportazione, non solo per la donna ma anche per le ragazzine costrette ad assistere a scene di violenza quotidiana. Dal racconto della donna i poliziotti hanno delineato uno spaccato famigliare abbastanza tragico e preoccupante. Tanto è bastato per attivare le procedure previste dal cosiddetto “Codice rosso”. La donna e le tre bambine sono state trasferite in una struttura protetta. Per l’uomo, invece, che è accusato di maltrattamenti in famiglia, è scattata, almeno per il momento, una denuncia a piede libero.

