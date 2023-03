Riapertura ospedale di Trebisacce, adesso si fa sul serio

Blitz del Commissario Dora Di Francesco all'Ospedale di Trebisacce. Con lei dirigenti regionali e dell'Azienda sanitaria provinciale. Il “Guido Chidichimo” sarà un polo ospedaliero che ospiterà due ospedali in uno. Ecco l'impegno di Roberto Occhiuto e della dottoressa Di Francesco incaricata dal Consiglio di Stato e dal Ministero della Sanità per la riapertura del presidio sanitario dell'Alto Jonio. Che sarà un Ospedale per acuti, per la cui riapertura è stato definito il cronoprogramma, che avrà i reparti di medicina, chirurgia (con posti letto sia ordinari sia in day-surgery), sala operatoria e Pronto soccorso, insieme ai servizi di Cardiologia, Radiologia, Anestesia e Laboratorio analisi. L'Unità di Radiologia sarà dotata di nuove attrezzature: Risonanza magnetica aperta, Tac e mammografo. Nell’ala nuova, sarà allestito anche un ospedale di comunità.

