Emodinamica a Paola, Uil-Fpl schierata a favore della riapertura

La Uil-Fpl si schiera per l’apertura di Emodinamica. La sigla sindacale prenderà parte sabato (11 marzo), alle ore 11 e 30, presso il piazzale dell’Ospedale San Francesco di Paola al sit-in per l’avvio del servizio che andrà così ad incrementare l’offerta sanitaria del presidio ospedaliero. È quanto rendono noto i sindacalisti della Uil fpl, Luigi Adele e Robertino Serpa. “Ampliare i servizi - rilevano - e rendere il San Francesco di Paola all’avanguardia è nostra prerogativa, ecco perché sabato saremo presenti. Difronte ad iniziative del genere - continua la nota - non c’è da tirarsi indietro, anzi chiediamo la partecipazione di tutti perché ne va del bene del nostro Ospedale ma, soprattutto, della nostra salute. Dispiace purtroppo che per ottenere un servizio di tale importanza si debba arrivare ad azioni di mobilitazione popolare, anziché essere qualcosa di normale ampliare l’offerta sanitaria. Un ringraziamento a Graziano Di Natale sempre attento alle problematiche della sanità, in particolare quelle riguardati il Tirreno cosentino e l’ospedale di Paola. Rassicurazioni in merito alla sua riapertura sono state comunque date dai consiglieri regionali Pasqualina Straface e Sabrina Mannarino. Tuttavia non si vuole abbassare la guardia.

© Riproduzione riservata