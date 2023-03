A Cosenza il tour della salute di Fondazione Ania: visite gratuite da venerdì a domenica

Fine settimana all’insegna della prevenzione a Cosenza. Da venerdì 10 a domenica 12 marzo sarà possibile effettuare check up medici gratuiti grazie alla Fondazione Ania.

La Onlus delle compagnie di assicurazione, nata nel 2004 con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e della protezione, arriva in città con una tappa dello Street Health Tour, la manifestazione itinerante che consente di effettuare visite mediche gratuite. L’iniziativa sarà inserita all’interno del “Villaggio Coldiretti” che verrà allestito nell’area compresa tra Piazza dei Bruzi, lungo corso Mazzini fino a Piazza Kennedy. Il tour della salute della Fondazione Ania darà la possibilità di effettuare visite mediche gratuite in tre differenti specializzazioni, con cardiologi, nutrizionisti e psicologi per analizzare in maniera preventiva la predisposizione verso i disturbi neurocognitivi.

Per usufruire di uno dei check up basterà raggiungere lo stand della Fondazione Ania all’interno del “Villaggio Coldiretti” e prenotare una visita: oggi e domani sarà possibile effettuare i check up dalle 10 alle 20, mentre nella giornata di domenica l’orario previsto è dalle 10 alle 18. Fondazione Ania è partner dell’iniziativa di Coldiretti per la terza tappa. Quello del capoluogo bruzio è il primo appuntamento del 2023, mentre nel 2022 la partnership aveva riguardato le tappe che si erano svolte nel mese di settembre a Milano e nel mese di dicembre a Palermo. In quelle occasioni erano state effettuate oltre 650 visite mediche gratuite.

Per lo Street Health Tour della Fondazione Ania si tratta di un ritorno in Calabria: il tour itinerante, infatti, aveva già fatto tappa a Reggio Calabria e nella stessa Cosenza, nell’edizione che si era svolta nell’ottobre del 2019 e che prevedeva la presenza nei capoluoghi per un intero week end. In quell’occasione furono effettuati oltre 350 check up per ciascuna città. Nato nel 2017, lo Street Health Tour negli anni ha toccato circa 50 città su tutto il territorio nazionale, proponendo check up medici gratuiti di vario tipo in ambiti sanitari di particolare rilevanza ai fini della prevenzione.

Dalla dermatologia alla cardiologia, passando per i controlli alla vista e all’udito, arrivando fino ad una edizione interamente dedicata alla prevenzione al femminile: in quasi 6 anni di attività sono state effettuate oltre 18mila visite mediche gratuite. L’iniziativa avviata con Coldiretti riveste particolare importanza per la Fondazione Ania, che da sempre si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Elementi centrali anche nell’ambito del “Villaggio Coldiretti”, iniziativa che offre al pubblico la possibilità di intrattenersi all’interno del parco con punti di ristoro, stand gastronomici, punti vendita con prodotti alimentari di vario genere, ma anche di trovare punti di informazione, seguire forum di discussioni, visitare aree didattiche dedicate sia ai bambini (come ad esempio le fattorie didattiche) sia agli adulti, condividendo e diffondendo la cultura di un’alimentazione sana e sostenibile.

