Dai vertici di FdI l’impegno a riaprire il tribunale di Rossano

«Un segno di vicinanza agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria». Il sottosegretario alla Giustizia con delega al Corpo della Polizia Penitenziaria, on. Andrea Delmastro, infatti, ieri pomeriggio ha fatto visita al reparto della Polizia Penitenziaria del Carcere di Viale Sergio Cosmai. Insieme all'onorevole, Wanda Ferro, s'è sincerato, grazie soprattutto all'intervento del direttore del carcere, dott. Mario Antonio Galati, della condizione che vive il reparto di Castrovillari e delle necessità di una infrastruttura carceraria che deve essere ripresa e adeguata ai tempi per «Aiutare l'Italia nel contrasto alla criminalità organizzata». Il carcere “Rosetta Sisca” di Castrovillari fa parte, insieme all'Aula bunker, al tunnel di sicurezza e al Tribunale di Via Muraca, del progetto che il Ministero di Via Arenula decise di promuovere, diversi anni fa, per potenziare l'azione dello Stato nei territori ad alta incidenza mafiosa. Molto più chiara la posizione dell'on. Wanda Ferro, accompagnata, per l'occasione, dal senatore Ernesto Rapani, da Angelo Brutto, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e dal vice presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa.

