Paola, riaprire l’Emodinamica: domani previsto un sit-in

Domani si terrà nei pressi dell’Ospedale San Francesco di Paola, ingresso principale lato bar, un importante evento organizzato dal Comitato popolare per la difesa del diritto alla salute: un sit-in per l’apertura del reparto di emodinamica.

Questa iniziativa è promossa da Graziano Di Natale, ex consigliere regionale e firmatario della mozione n° 61 del 8/02/2021, fautore di numerose battaglie sulla sanità in Calabria. La richiesta di aprire il reparto di Emodinamica dell'Ospedale San Francesco di Paola non è fine a se stessa. Al contrario, si tratta di una iniziativa fondamentale e necessaria per garantire il diritto alla salute dei cittadini del Tirreno Cosentino. La Calabria, come molte altre regioni del Sud Italia, è da anni vittima di una carenza di servizi sanitari e di una situazione critica nei suoi ospedali.

La richiesta di aprire il reparto di Emodinamica a San Francesco di Paola è sostenuta da numerose figure professionali in ambito sanitario che si sono unite al comitato popolare per la difesa del diritto alla salute.

