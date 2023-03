Cetraro, lunghe file per le analisi nel laboratorio ospedaliero

Disagi continui per gli utenti e personale impossibilitato a dare le risposte che vorrebbe per mancanza dei mezzi necessari e per la disorganizzazione. Questa la situazione che sta caratterizzando ormai da tempo la realtà quotidiana del laboratorio analisi dell’ospedale “Gino Iannelli”, denunciata ieri proprio da alcuni cittadini del territorio che si trovavano presso la struttura per potere, appunto, effettuare i prelievi.

Cittadini - molti dei quali anziani - costretti a lunghe ed estenuanti attese prima di poter accedere a un servizio primario, che hanno, quindi, manifestato tutta la loro insofferenza e stanchezza per una situazione diventata oggettivamente insostenibile e per risolvere la quale chiedono un intervento urgente e concreto da parte della Direzione sanitaria del presidio. E tutto ciò, come già sottolineato, nonostante la dedizione e l’impegno profuso dal personale rispetto alle prenotazioni e ai tempi necessari.

