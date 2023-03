Scontro tra autovetture nel Cosentino, feriti quattro ragazzi a Longobardi. Uno è grave

Nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 18 a Longobardi (Cosenza), si è verificato un grave incidente stradale che ha causato quattro feriti. Secondo quanto riportato dalle autorità competenti, il sinistro è avvenuto in un tratto di strada che in passato è stato teatro di altre tragiche vicende, precisamente all'altezza del bar L'Ancora.

Le persone coinvolte nell'incidente, tutte in giovane età, sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza in ospedale per le cure del caso. I conducenti erano al volante di una Fiat Panda e una Smart. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il sinistro sia stato causato da una manovra azzardata. Tuttavia, non è escluso che le condizioni meteorologiche avverse abbiano potuto contribuire all'accaduto: infatti, la pioggia insistente di ieri ha reso il fondo stradale particolarmente sdrucciolevole e difficoltoso da affrontare per gli automobilisti.

Non è ancora stato reso noto lo stato di salute degli altri tre feriti, ma un giovane di Amantea di 24 anni è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza in condizioni gravi. Meno preoccupanti le ferite riportate dagli altri tre ragazzi anche loro provenienti dal comprensorio (da Amantea e Fiumefreddo). Sul posto oltre al 118 dell’Ospedale di Paola sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dai mezzi i ragazzi, i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola per le indagini del caso e infine l’Anas per ripristinare la viabilità.

© Riproduzione riservata