Corigliano Rossano, attentati e intimidazioni: allarme delle forze politiche

“Le autorità’ preposte alla salvaguardia della legalità diano risposte concrete”; a chiederlo è il segretario del partito del Pd di Corigliano Rossano Franco Madeo, alla luce di un clima ormai “esplosivo” in città sul fronte degli episodi di criminalità diffusa. Madeo invoca anche una coesione politica, ma anche la proclamazione di una giornata di mobilitazione per la sicurezza e la legalità per ribadire il no alla violenza, alla illegalità e alla criminalità. “Gli atti violenti e criminali in città – afferma Madeo -hanno oltrepassato ormai abbondantemente il livello di guardia. Incendi e bottiglie incendiarie nei cantieri di lavori pubblici, incendi di automobili a professionisti, bottiglie incendiarie davanti agli ingressi dei negozi, scippi, sparatorie che hanno anche riportato vittime sono tutte azioni di chiaro stampo mafioso che mostrano come la criminalità stia dilagando sempre di più”. I numeri su questi argomenti citati da Madeo iniziano ad essere pesanti e non possono non interrogare le coscienze, ma anche le istituzioni dinanzi ad un crescendo di episodi che stanno minando la serenità della terza città della Calabria. Numeri che si basano solo su gli episodi regolarmente denunciati alle forze dell’ordine, ma che potrebbero celare una realtà ancora più inquietante se eventuali vittime hanno scelto la via del silenzio e del chinare il capo. Una constatazione che porta alla considerazione che tutti questi episodi non ci possono lasciare indifferenti così come l’evidente allarme sociale non può lasciare indifferenti le istituzioni comunali e sovracomunali.

