Lavori sulla A2 allo svincolo di Altilia. Chiusa la rampa di uscita in carreggiata Sud

Domani 16 marzo, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, sarà temporaneamente chiusa la rampa di uscita in carreggiata sud dello svincolo di Altilia Grimaldi, per consentire i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza. Lo comunica Anas.

La chiusura sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 19, in prossimità del km 287,500. Il traffico veicolare in uscita allo svincolo di Altilia Grimaldi sud sarà indirizzato al successivo svincolo di S.Mango D'Aquino al km 295,750 Sud, per poi immettersi in autostrada in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi.

© Riproduzione riservata