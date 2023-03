Corigliano Rossano, morte in pronto soccorso: mancava l'ambulanza speciale

Si terrà martedì l’autopsia sulla salma del giovane di 29 anni deceduto all’improvviso nella serata di mercoledì al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano. Sono tanti, troppi i perché senza risposta che circondano la morte improvvisa di Eugenio Bisogni 29 anni, il giovane di Corigliano deceduto al pronto soccorso del Giannettasio dopo un’intera giornata trascorsa ad attendere una ambulanza attrezzata per il trasporto di un paziente obeso che lo conducesse all’Annunziata di Cosenza perché in tutto il territorio pare non ve ne sia una sola. Una attesa che si è rivelata vana. Ufficialmente il giovane è morto per un arresto cardiaco fulminante, ma ci sono troppe zone d’ombra sulla evoluzione del suo peregrinare nei pronto soccorso di Corigliano e Rossano a causa delle conseguenze di un ascesso dentale. I familiari, seppur affranti, vogliono vederci chiaro ed hanno presentato regolare denuncia, tramite i propri legali Ettore Zagarese e Pierpaolo Cassiano, all’Arma dei carabinieri. Sul caso stanno infatti indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e nelle prossime ore verrà conferito l’incarico al perito del tribunale di Castrovillari che dovrà condurre l’autopsia sulla salma dello sfortunato giovane che è stata posta sotto sequestro ed ora si trova all’obitorio dell’ospedale di Rossano.

