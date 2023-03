Castrovillari, scontro tra auto e furgoncino: miracolosamente illesi i conducenti

Sempre più pericoloso. Continuano ad essere inascoltati, infatti, i segnali di pericolo che arrivano da contrada Pietà, vale a dire dove si consumano, ormai senza soluzione di continuità, incidenti stradali di assoluta gravita. L'ultimo si è consumato intorno alle 12.30: vigili del fuoco, Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, ma soprattutto i sanitari del 118 si sono catapultati sul quadrivio, ovviamente chiamati dagli automobilisti in transito, per un violento incidente stradale che ha causato il capovolgimento di un furgoncino e la distruzione di una vettura di grossa cilindrata. Fortunatamente illesi i conducenti dei due mezzi, usciti illesi da uno scontro udito persino in contrada Pietrapiana e, soprattutto, nella vicina Frascineto. Le dinamiche del sinistro hanno generato disagi al traffico veicolare in transito sulla vecchia SS105 e nella zona inversa che conduce alle porte della città del Pollino. Nel primo pomeriggio la situazione si è andata normalizzando

