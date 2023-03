Villapiana, la guardia medica chiude... nel fine settimana

Mancano i medici, la guardia medica chiude per ben due giorni. Oggi e domani la postazione di continuità assistenziale non sarà attiva. Con tutti i rischi del caso per ammalati e residenti. Anche perché in coincidenza con il week end e con i festeggiamenti di san Giuseppe e quindi della festa del papà, saranno molti i turisti a raggiungere le case estive per trascorrere qualche ora di relax nella ridente cittadina turistico- balneare jonica insignita più volte della Bandiera blu. La serrata era già stata registrata ad Amendolara, per l'identico motivo, la notte di Capodanno. E adesso si ripete a distanza di due mesi e mezzo in città. «Signori amministratori dell'Asp così non va. Per nulla proprio». In una nota vergata dalla responsabile dell'U.O.C. di cure primarie Jonio nord, dottoressa Mariabeatrice Filici protocollata con il numero 30546, la stessa scrive che, «Malgrado lo scrivente Distretto sanitario, abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, si informa che il Servizio di continuità assistenziale, ex Guardia medica nel Comune di Villapiana non sarà attivo nella giornata di oggi dalle ore 10 alle ore 20 e domani dalle ore ore 8 alle ore 20.

