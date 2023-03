Corigliano Rossano, fogna in contrada San Francesco la pioggia riesuma i miasmi

Torna a farsi “sentire” il problema della fogna in contrada San Francesco a Corigliano. Il disagio è noto e atavico e colpisce uno dei quartieri recenti dell’espansione urbanistica dello scalo coriglianese, in cui la lottizzazione non è ancora terminata e che quindi in futuro vedrà sorgere nuovi condomini, infrastrutture e anche una nuova chiesa parrocchiale. Una prospettiva che più che rallegrare i residenti, porta anche una certa apprensione per la “tenuta” dell’attuale rete fognaria assolutamente non dimensionata rispetto alla portata di cui necessiterà l’area. Più di un anno fa i residenti si sono costituiti in comitato, hanno anche, prima da singoli cittadini e poi come organo rappresentativo, fatto più volte presente alle amministrazioni comunali in carica, del persistente problema. In pratica ogni volta che piove o nei periodi di festa i tombini letteralmente saltano, con liquami che inevitabilmente finiscono per strada, tanto che alcuni residenti a volte hanno lamentato la difficoltà d transitare in tranquillità con le proprie auto per poterle parcheggiare sotto casa. Altre famiglie , ancora che risiedono nella zona limitrofa asseriscono di essere costretti a stare tappati in casa perché aprire le finestre significherebbe far entrare nelle abitazioni cattivi odori insopportabili. A tale disagio va aggiunto, soprattutto nel periodo estivo, a quello di animali e di insetti che circolano attorno ai liquami che rendono il disagio ancora più profondo. Quindi anche da un punto di vista igienico sanitario è necessario agire al più presto. Certo la risoluzione del problema non è immediata poiché necessita di interventi miranti che comportano anche una spesa importante, ma di sicuro qualche intervento deve essere fatto anche perché la situazione è già insostenibile. Per altro è anche imminente l’inaugurazione del nuovo complesso parrocchiale che dovrebbe essere inaugurato entro un paio di mesi e proprio dinanzi all’ingresso principale della struttura a servizio della comunità insiste la fogna maleodorante che emana olezzi sgradevoli.

