Cosenza, ok del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al progetto di videosorveglianza

“Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, ha approvato nei giorni scorsi il progetto per impianti di videosorveglianza presentato dal Comune di Cosenza, per un finanziamento pari a 350mila euro, di cui 100mila euro saranno a carico dell’Ente”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo soddisfazione per la possibilità di incrementare presidi di sicurezza importanti per la tutela e la salvaguardia del territorio ed a beneficio della sicurezza pubblica.

“Ora attendiamo l’esito della valutazione preposta al Ministero dell’Interno – prosegue Franz Caruso – consapevoli dell’importanza che riveste l’implementazione ed il potenziamento di sistemi di videosorveglianza per combattere degrado e vandalismo. Sin dal mio insediamento stiamo lavorando per accrescere il controllo del territorio a tutela dei beni pubblici e per arginare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti che rappresenta una pratica di estrema inciviltà assai diffusa. Chi abbandona i rifiuti e/o deturpa il patrimonio cittadino commette non solo un’illegalità ma danneggia tutto il comune, per cui accanto ad un’azione di prevenzione, indispensabile, diventa necessario anche attuare interventi determinati a contrastare questi illeciti”.

“Colgo l’occasione, pertanto – conclude il Primo Cittadino di Cosenza – per fare l’ennesimo appello ai miei concittadini a rispettare i beni pubblici e ad amare la nostra città, aiutandoci a valorizzarne la bellezza e a mantenere alto il decoro urbano per rendere Cosenza sempre più attrattiva”.

Il progetto approvato per impianti di videosorveglianza che avrà, per come detto, un finanziamento pari a 350 mila euro, di cui 100mila euro saranno a carico dell’Ente comunale, prevede la videosorveglianza da I due Fiumi a tutto viale Parco. In attesa di valutazione Ministeriale, dopo l’approvazione, nello scorso mese di novembre, sempre da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è anche un progetto di videosorveglianza per un finanziamento di 250 mila euro per il quale le aree che saranno videosorvegliate sono state scelte sulla base del Patto per la sicurezza approvato dai competenti organi e riguardano, tra le altre, il Mab, Piazza Scura ed il Parco delle Radio Libere.

