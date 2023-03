Paola, l’amianto non si muove dalle case di Piano Torre

Non è bastata evidentemente nemmeno l’ordinanza del sindaco Giovanni Politano per lo smaltimento dell’amianto. Le lastre in fibronit rimangono ancora al loro posto. “Custodite” all’esterno di case abbandonate nel popoloso quartiere dei ferrovieri di Piano Torre. I residenti sono stanchi di promesse mai mantenute per un intervento che avrebbe dovuto e potuto essere effettuato da anni. Non è una questione di costi. Ma di salute pubblica.

Prima era stato l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale a rassicurarli poi il sindaco Giovanni Politano. Nulla però si è mosso. E così ieri mattina una delegazione di residenti si è recata in protesta al Sant’Agostino, sede del Comune di Paola, con l’obiettivo di riaccendere i riflettori su una vicenda che paradossalmente tira in ballo anche i nuovi proprietari di quelle abitazioni acquistate in un solo blocco dalle ferrovie.

