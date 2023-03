Cassano, danni all’auto del direttore della Misericordia sibarita

Un dispetto, forse uno sfogo di rabbia. Sicuramente è stato un atto vandalico quello consumato ai danni di Domenico Martino, presidente della Misericordia di Cassano. Ignoti, nella notte, hanno rigato con un oggetto appuntito – probabilmente una chiave o un cacciavite – la sua autovettura parcheggiata nei pressi di casa. Un gesto che, al di là dei motivi per il quale è stato compiuto, lascia molto sgomento nella popolazione perché Domenico insieme a tutti gli iscritti alla Misericordia cittadina svolgono un alacre lavoro e sono sempre al fianco di chi è in difficoltà e ha bisogni di aiuto e assistenza. A dare notizia dell’atto vandalico era stato proprio il governatore stamane inviando la foto dei danni subiti nella chat whatsapp degli iscritti alla Misericordia. Un danneggiamento che assume sempre più i contorni del dispetto se si considera che la sua Fiato Bravo di colore marroncino metallizzato era stata appena riverniciata. Tantissimi i messaggi di solidarietà che hanno inondato la pagina social della Misericordia e il profilo personale di Domenico stesso. «Solidarietà in primis da parte della vicepresidente Carmen Zullo e da tutti i volontari della Misericordia di Cassano per il nostro governatore Domenico Martino – si legge in una nota – per l'atto incivile e spregevole ai danni della sua vettura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata