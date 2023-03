Corigliano Rossano, focolaio di scabbia al “Giannettasio”

Individuato e subito isolato un focolaio di scabbia nell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Un episodio che a quanto pare non deve suscitare particolare preoccupazione tra pazienti e personale sanitario, in quanto sono già stati applicati tutti i protocolli e le precauzioni previste in questi casi. L’attuazione è avvenuta in maniera tempestiva grazie agli di sanità e igiene pubblica dell'Asp di Cosenza, realtà che abbiamo imparato a conoscere nel periodo in cui è esplosa la pandemia. A quanto si è appreso, ci si è accorti del focolaio di scabbia nella mattinata di ieri e si è cercato di risalire al soggetto da cui è partito tutto. Pare che si sia trattato di un paziente che presumibilmente è stato ricoverato per più giorni e che a sua volta avrebbe infettato anche un infermiere. Ciò proprio per il fatto che la scabbia si trasmette per contatto e contatto stretto, quindi è ipotizzabile che la trasmissione possa essere avvenuta che nel normale svolgimento quotidiano delle attività sanitarie. Come detto sono subito scattati tutti i protocolli necessari finalizzati a isolare il caso infetto, sottoporlo alle cure del caso che in genere si riducono ad una detersione approfondita della pelle e applicazione di una pomata specifica su punti localizzati.

