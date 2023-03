Tribunale Rossano, il movimento “Ionio Magna Graecia” a caccia della verità

La chiusura del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano sta a cuore al movimento “Ionio Magna Grecia” che sottolinea come se da un lato il Dicastero della Giustizia è tornato sulla vicenda riguardante gli ex presidi soppressi criticando la revisione della geografia giudiziaria, dall’altro lato «si tace su una questione tanto complessa quanto delicata che venne usata come motivazione per l’allora soppressione dell’ex tribunale di Rossano».

La motivazione a cui si fa riferimento è la tesi, contenuta anche in una relazione ministeriale, secondo la quale il tribunale di Castrovillari era in grado di ospitare anche l’utenza dell’ex foro di Rossano, anzi che vi erano locali sovrabbondanti, mentre oggi se ne chiede l’ampliamento, nonché finanziamenti per aumentarne la volumetria o per ristrutturare la vecchia sede. Per questo il movimento si rivolge alla Deputazione parlamentare affinché interroghi il Ministro della Giustizia sui contenuti di quella relazione che evidentemente conteneva affermazioni mendaci.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata