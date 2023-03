Cosenza, va alla camera ardente del suo professore ma si sente male. 62enne di Dipignano muore sul colpo

Una visita di lutto, l'omaggio all'uomo che era stato suo maestro, l'insegnante che da bambino lo aveva guidato sul palcoscenico della vita. E davanti al feretro, ricordando nostalgicamente quel passato, l'ex allievo si è sentito improvvisamente male. Un'emozione troppo forte per il buon cuore di un 62enne di Dipignano che si è accasciato improvvisamente. I parenti del defunto hanno allora immediatamente allertato il 118. Sul posto, nella centralissima via Nicola Serra, a Cosenza, è intervenuta l'automedica col personale sanitario al completo. Ma i disperati tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine e l'uomo è spirato. È morto accanto al suo professore. Del resto perdita di una persona cara è un evento doloroso che genera emozioni profonde e provoca reazioni che possono toccare la sfera fisica, emotiva e mentale. Effetti che, in alcuni casi, diventano muri invalicabili. Del fatto, secondo prassi, sono stati informati i carabinieri.

