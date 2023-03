Francavilla Marittima, cane aggredisce l’ex presidente del Consorzio di bonifica di Trebisacce

L’ex presidente del Consorzio di bonifica di Trebisacce, Marsio Blaiotta, è stato aggredito da un cane randagio. L’uomo si trovava in campagna, in contrada Gramignaccio a Francavilla Marittima, quando, d’un tratto, l’animale randagio avrebbe tentato di aggredire i suoi cani. Nel tentativo di difenderli dall’attacco è stato lui stesso ad essere morso al braccio riportando una profonda ferita.

Sul posto si è recata un’ambulanza della Pet di Cassano e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cassano. Vista la situazione e la copiosa perdita di sangue, però, il personale del Suem ha immediatamente allertato la centrale operativa per il soccorso aereo. Sul posto – non senza poche difficoltà visto il vento forte che sta interessando l’intera regione – è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il 64enne all’Annunziata di Cosenza dove è tenuto sotto osservazione.

Secondo le prime informazioni emerse pare che l’uomo non si trovi in pericolo di vita. Il morso non avrebbe reciso nessun legamento dell’arto ma avrebbe lesionato soltanto la vena, da qui la copiosa perdita di sangue.

